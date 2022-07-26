بن قدارة: إنتاج النفط ارتفع إلى مليون و 75 ألف برميل يومياً

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، “ارتفاع الإنتاج النفطي إلى مليون و75 ألف برميل يوميا”.

وكان “بن قدارة” قد أعلن في وقت سابق رفع حالة القوة القاهرة في كافة الحقول والموانئ وانتهاء الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ النفطية

وقال بن قدارة، في مؤتمر صحفي من بنغازي:” أعطيت التعليمات بمباشرة إنتاج النفط ورفع حالة القوة القاهرة”. وأضاف بن قدارة: نثمن الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية”.

ولفت بن قدارة، إلى أن مجلس إدارة مؤسسة النفط مستمر في أداء مهامه بكل حيادية بعيدا عن التجاذبات السياسية، متعهدا بالشفافية والإفصاح بعيدا عن العمل الفردي الارتجالي.

وأكد بن قدارة:” مع مباشرة الإنتاج سنعمل بكل جهد بالتنسيق مع وزارة النفط للوصول إلى معدلات الإنتاج قبل الإغلاق، وسنعمل على تنفيذ خطة فاعلة لزيادة الإنتاج

تجدر الإشارة إلى أن فرحات بن قدارة من مواليد 1965 في بنغازي، وتخرج من كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي عام 1988، وحصل على ماجستير من جامعة شيفيلد البريطانية في الاقتصاد عام 1993.

وتولى “بن قدارة” عدة مناصب، حيث شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي في الفترة من (2000-2006)، تم تولى منصب محافظ المركزي في الفترة من (2006 -2011)، ثم منصب رئبس مجلس إدارة مصرف ABC -البحرين (2008-2011).

وشغل أيضًا عضوية المجلس الاستشاري في مرصف تشارترد – دبي (2012 -2015)، ثم تولى منصب المستشار الخاص لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني – البيضاء (2015-2016).

وفي الوقت الحالي يشغل منصب، رئيس مجلس إدارة بنك “المصرف” – دبي – الإمارات منذ (2018 -حتى الآن)، وأيضًا يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “نور” للاستثمارات – الإمارات – حتى الآن.