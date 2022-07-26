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ستكون مع يوليو…بسيسة: زيادة العاملين في مؤسسة النفط بنسبة 67%

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

قال رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عمر بسيسة إن وزير أكد أن الزيادة للعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط ستكون خلال شهر يوليو الجاري.

وأضاف بسيسة أن الزيادة المستحقة المقررة للعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 67% وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء.

وكان المسؤول الإعلامي في وزارة المالية عمر بسيسة أكد الأربعاء الماضي أنه فعليًا تم تنفيذ الزيادات المقررة لموظفي المعاهد العليا والجامعات والمعيدين أسوة بزملائهم بوزارة التربية والتعليم (القانون رقم 4) العاملين في وزارة الداخلية مع مرتبات يوليو.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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