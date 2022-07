يو أن هيرد: إدارة وتخفيف التهديدات لأوروبا تتم بالتوصل لحل في ليبيا

ليبيا- أكد تقرير تحليلي نشرته مجلة “يو أن هيرد” البريطانية إن طريق إدارة وتخفيف التهديدات من جنوب القارة الأوروبية تبدأ من تحقيق الاستقرار في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن اليلبي منه صحيفة المرصد، أوضح هذه التهديدات تتمثل في النمو السكاني وندرة الموارد لاسيما الغذائية منها والصراعات في جميع أنحاء إفريقيا، ما يعني زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية القادمة من القارة السمراء إلى أوروبا مرورا بشواطئ ليبيا.

وحذر التقرير من استمرار بقاء الأراضي الليبية مركز ثقل للهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، وملعبًا للمرتزقة الدوليين، ومنطقة انطلاق عملياتية لمجموعة من الشبكات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الانقسام في البلاد حولها إلى هذا الحال.

واتهم التقرير حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعدم الشفافية والابتعاد عن الخضوع للمساءلة، مؤكدًا إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة لدعم حل ليبي للتحديات الطويلة الأمد في ليبيا؛ لأن هذا يمثل خطوة أساسية لإدارة وتخفيف التهديدات التي تلوح في الأفق الأوروبي.

ترجمة المرصد – خاص

