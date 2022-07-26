مبعوث إيطاليا بليبيا: أكدت لرئيس الوزراء المعين «باشاغا» أولوية الانتخابات

أكد المبعوث الإيطالي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، أنه شدد على رئيس الحكومة المنبثقة عن البرلمان، فتحي باشاغا، بضرورة وضع الانتخابات كأولوية والحاجة الملحة لوجود سلطة تنفيذية موحدة للوصول إلى ذلك، واصفا إياه بـ«رئيس الوزراء المعين».

وقال أورلاندو في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لقد أجريت مساء أمس مكالمة شاملة وبناءة مع رئيس الوزراء المعين فتحي باشاغا”.

وأضاف “نتفق على أنه يجب تجنب جميع الإجراءات التي من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإلى العنف”.

وتابع “شددت على أولوية الانتخابات والحاجة الملحة إلى وجود سلطة تنفيذية موحدة وشمولية للوصول إلى ذلك، وأشرت إلى أن جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين يجب أن يضعوا ليبيا قبل مصالحهم الخاصة”.

واستطرد “أعدتُ التأكيد من جديد على أنه يجب الحفاظ على حياد المؤسسة الوطنية للنفط والمناصب السيادية، وعلى استخدام الموارد الوطنية بطريقة شفافة وعادلة”.