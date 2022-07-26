وزارة الداخلية: إحباط محاولة تهريب مهاجرين في صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إحباط محاولة تهريب مجموعة من المهاجرين عبر البحر في صبراتة.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن دوريات التحري والقبض التابعة لمراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة ضبطت المهاجرين اليوم الثلاثاء متلبسين على شاطئ البحر غرب المدينة، وتمت إحالتهم لديوان المديرية ومباشرة التحقيق لملاحقة الجناة حول هذه الواقعة وجمع المعلومات لتحديد هويتهم لضبطهم.

وكانت وزارة الداخلية أكدت أنها تلقت نداء استغاثة وتمكن الزورق البحري p200 أمس الاثنين من إنقاد عدد 70 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا يستقلون قاربا مطاطيا في عرض البحر.