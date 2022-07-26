الداخلية: تمركزات أمنية من مداخل العزيزية إلى الحدود الإدارية لطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إنشاء تمركزات أمنية بالمنطقة الممتدة من مداخل العزيزية إلى الحدود الإدارية مع العاصمة طرابلس بالتنسيق مع فروع الأجهزة الأمنية وقوات الأمن.

دوريات راكبة في طرابلس

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد صباح اليوم برئاسة مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف بحضور رؤساء مراكز شرطة العزيزية، والساعدية، والسوانى، والكريمية، ورؤساء وحدات المرور، ومساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة، ورئيس غرفة الاتصالات، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وحسب البيان، فقد أصدر مدير الأمن التعليمات بتكليف الدوريات الراكبة بالإضافة إلى تكليف أعضاء القافلة الأمنية للقيام بواجباتهم، والتفتيش على هذه التمركزات الأمنية لانجاح سير العمل في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

دوريات وتمركزات أمنية في العاصمة طرابلس، 26 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

دوريات وتمركزات أمنية في العاصمة طرابلس، 26 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

دوريات وتمركزات أمنية في العاصمة طرابلس، 26 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)