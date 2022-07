الدبيبة: تغيير إدارة مؤسسة النفط ليس صفقة سياسية ومن يروج لذلك يريد إرباك المشهد

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماع عمل موسعًا لعمداء بلديات الزاوية المركز ويفرن والزاوية الغرب والعجيلات وصبراتة وزوارة.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد، أكد مشاركة عمداء بلديات الجميل والمنشية ووازن والقلعة والمشاشية والعامرية والزهراء وجادو ونالوت ومسلاتة وترهونة والقره بوللي والرحيبات والعربان واسبيعة وزلطن والحوامد في الاجتماع.

وتابع البيان: إن عمداء بلديات الحرابة والعوينات والقريات وسيناون وقصر الأخيار واجليدة وحي الأندلس والعواتة وسيدي السايح وهراوة وراس الجبل والزاوية الجنوب والخمس وتينيناي والماية شاركوا في الاجتماع إلى جانب وزير الحكم المحلي بالحكومة بدر الدين التومي ووكلاء وإدارات من الوزارة.

وبحسب البيان، تم تكريس الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والخطوات المتخذة من قبل الوزارة بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية، فيما تحدث الدبيبة بشأن الوضع السياسي والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وأهمها تسمية مجلس إدارة لمؤسسة النفط في طرابلس.

ووفقًا للبيان أكد الدبيبة أن هذه التسمية تأتي لتصحيح الأوضاع القانونية للمؤسسة والعمل على إعادة ضخ النفط والغاز، مبينًا أن الأمر لم يكن صفقة سياسية أو بالتنسيق مع دولة معينة كما تحاول أطراف الترويج لذلك بهدف إرباك المشهد الذي استقر المدة الماضية.

ونقل البيان عن العمداء تأكيدهم أن الانتخابات تعد هدفًا للشعب الليبي وأنهم لا يقبلون أية مراحل انتقالية وإنشاء حكومات موازية بهدف إرباك المشهد.

