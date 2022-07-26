اسميو: ارتفاع أعداد الإصابات بالمتحور الجديد من أوميكرون

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط اسميو، أنهم “لاحظوا ارتفاعا في عدد الإصابات بالمتحور الجديد من أوميكرون”.

وقال اسميو في تصريح صحفي، إن “مراكز الإيواء لم تستقبل حالات خطيرة”.

وأشار إلى أن “الإقبال على مراكز التطعيم ما يزال ضعيفا؛ لعدم خطورة الفيروس وسرعة انتشاره”.

وختم اسميو موضحًا أن ” التطعيمات متوفرة ويوجد مخزون كاف من السينوفارم بصلاحية طويلة وأخرى من الفايزر”، مردفًا أنهم “ينتظرون وصول شحنة من الفايزر تصل شهر أغسطس المقبل بكمية مليون جرعة مبدئيا”.