دي مايو: تعيين مبعوث أممي جديد لليبيا مهم لاستقرار البحر المتوسط

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن ليبيا ستمثل دائمًا إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية الإيطالية، كمحاور طبيعي في البحر الأبيض المتوسط.

وقال دي مايو، خلال إحاطة برلمانية أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين لمجلسي النواب والشيوخ: “استقرار ليبيا يعني استقرار البحر الأبيض المتوسط، لذلك تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى البلاد سيكون أمرا بالغ الأهمية ومن المهم كذلك إدارة الفترة الانتقالية بعد انتهاء مهام ستيفاني ويليامز إلى غاية تعيين مبعوث جديد”، وفقا لما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأضاف “وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقادوم أحد الأسماء المرشحة لخلافة وليامز، لكن بالنسبة لإيطاليا من الضروري أن يكون هناك مبعوث خاص على دراية كاملة وقادر على التوسط بين الأطراف، والانقسام الجديد بوجود حكومتين متوازيتين في البلاد يعرض المشاريع الإيطالية للخطر ولا يبسط العلاقات مع ليبيا”.

وتابع “المساعدة المقدمة إلى السلطات الليبية بهدف تعزيز مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر تظل محورية ونحن قلقون من الوجود الروسي خاصة من خلال مجموعة فاغنر، ويتعين على إيطاليا أن تلعب دورًا رائدًا أيضًا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات”.