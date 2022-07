صالح والقطراني يشددان على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة علي القطراني.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن اللقاء تناول عددًا من الملفات الخدمية ذات العلاقة بالمواطن، بالإضافة إلى قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 الصادر عن مجلس النواب والتشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاآغا وثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ المهام المؤكلة إليها بما يخدم الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي.

