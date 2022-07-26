المنقوش تناقش القضايا المشتركة مع السفيرة البريطانية والوفد المرافق لها

دعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا “كارولاين هورندال” إلى “ضرورة العمل على إنجاز الأساس القانوني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن”.

وخلال لقاء مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المنتهية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس، أكدت السفيرة البريطانية “ترحيب بلادها بإعادة افتتاح النفط بعد توقفه الفترة الماضية، الذي سيُسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا”، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

واستقبلت المنقوش، اليوم الثلاثاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا والوفد المرافق لها الذي ضم مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “ستيفن هكي” ومدير قسم الأمن الدولي بوزارة الدفاع البريطانية، “نك قير” وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وخُصِّص اللقاء لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المشتركة التي تهم الجانبين، خاصة الملفين السياسي والاقتصادي.