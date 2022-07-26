وزير دفاع إيطاليا: روما بحاجة أن يكون لها بصمة في ليبيا

أكد لورنزو غويريني، وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإيطالية، أن ليبيا دولة «الاهتمام الرئيسي»، في إشارة ليس فقط إلى قطاع الطاقة، ولكن أيضًا إلى القضايا ذات الصلة بالأمن الإيطالي.

وقال غويريني، أمام لجنة مشتركة للجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ: “ليبيا محطة لظاهرة عدم الاستقرار والاتجار غير المشروع التي تنبع من منطقة الساحل”، وفقا لما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأضاف “من بين العناصر التي تثير القلق داخل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، استمرار وجود المرتزقة والميليشيات الأجنبية، والجمود السياسي- المؤسسي الجديد، الذي يمكن أن يكون نذيرًا لصراعات واشتباكات جديدة بين مختلف الفصائل في الميدان”.

وتابع “الالتزام العسكري لروما في ليبيا يتمثل في مهمة المساعدة مياسيت والمهمات البحرية البحر الآمن على المستوى الوطني وإيريني تحت مظلة الاتحاد الأوروبي”.

واستطرد “في الآونة الأخيرة، خلال الاجتماع الحكومي الدولي في أنقرة، مثلت ليبيا محور الحديث مع نظيري، الوزير (خلوصي) أكار، واتفقنا على استكشاف مجالات التعاون الممكنة لدعم «القوات المسلحة الليبية»، في أقرب وقت ممكن. تسمح له، حيث سلط الأخير الضوء أيضًا على كيفية تحقيق نتائج إيجابية، سواء بالنسبة لمسألة إصدار التأشيرات أو الإمدادات للموظفين الإيطاليين”.

واستكمل “على أي حال، لا تزال إيطاليا بحاجة إلى أن يكون لها بصمة في ليبيا وأن تواجه الصورة المعقدة بالبرودة”.