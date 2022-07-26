وزير المالية: زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط يوليو الجاري

أكد وزير المالية خالد المبروك أن صرف الزيادة المقررة في مرتبات العاملين بقطاع النفط والبالغة 67% وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء سيكون خلال شهر يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس بحضور مديري الإدارات والمكاتب والإدارت الفنية للجانبين .

وأكد وزير المالية أن الوزارة ستعمل جاهدة بكافة إداراتها لإنجاز الزيادة المقررة للعاملين بقطاع النفط وصرف ميزانية التشغيل والتطوير للقطاع.

ناقش الاجتماع الاشكاليات والعراقيل التي تواجه المؤسسة والشركات التابعة لها وتدارس المجتمعون الآليات والخطط والاستراتجيات التي يمكن من خلالها تطوير قطاع النفط لأجل زيادة الإنتاج دعمًا للاقتصاد الوطني .

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تكثيف الاجتماعات الدورية بين وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط لأجل حل كافة الاشكاليات والعراقيل التي تواجه سير عمل المؤسسة بشكل خاص والقطاع بشكل عام وكذلك العمل على تطوير وتحسين مستوى الإنتاج وانتهاج مبدأ الإفصاح والشفافية للإيرادات والنفقات الخاصة بالقطاع خدمة للوطن والمواطن.