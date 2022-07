أغنية: العالم يدير الأزمة الداخلية في ليبيا بالمماطلة وعدم الوقوف إلى جانب طرف بعينه

ليبيا – أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد العزيز أغنية أن واشنطن لا تدعم حكومة فتحي باشاآغا في ليبيا، لكنها تحافظ على وجوده في مسألة صراع السلطة، لأنه الوحيد القادر على تحقيق الضغط الملائم لإنجاز الانتخابات.

أغنية وفي تصريحات خاصة لـ”راديو سبوتنيك” قال: إن المراقب للعبة الدولية في ليبيا يجد أنها تنظر إلى الانتخابات كحل وحيد لمسألة الشرعية.

وأشار إلى أن العالم يدير الأزمة الداخلية في ليبيا بالمماطلة، وعدم الوقوف إلى جانب طرف بعينه، والجميع يريدون الانتخابات التي تصطدم بعقدة القاعدة الدستورية.

وأكد أنه طالما المصالح الأمريكية في ليبيا تتحقق بعدم وجود الحل، وما يحدث الآن هو إدارة للأزمة دون إيجاد حل حقيقي.

واعتبر أغنية أن قوة باشاآغا ما زالت ضاغطة على الحكومة الحالية، وفي أي لحظة قد يصل إلى اتفاق، وإشارته الخاصة بأن الحل لا بد من أن يكون ليبي ليبي، تؤكد وجود خطوط موازية للحل الدولي، موضحًا أن هذه هي خطوط الوساطة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا التي يقودها رجال من مصراتة، وربما تفضي إلى حل بين الطرفين، وربما أيضًا نجد أنفسنا أمام باشاآغا موجود في طربلس.

أغنية أكد أن الحل في ليبيا يتطلب وجود جيش موحد قادر على إلزام المجموعات المسلحة، إلا أن القوى الدولية لا تريد أن يسيطر الجيش على الأمور، وسبق أن أوقفت محاولة دخوله طرابلس، ومتى سيطر الجيش على المشهد سينتهي العنف المسلح ومعه الأطراف المغامرة التي تربك المشهد الليبي.

