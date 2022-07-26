التومي لـ”ضباط مديرية أمن طرابلس”: عليكم العمل بحرفية عالية وبشكل سريع

زار وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة المنهية بدر الدين التومي مساء اليوم الإثنين، مديرية أمن طرابلس.

واطلع التومي، خلال الزيارة، على سير العمل داخل غرفة السيطرة (01) بالمديرية، مستمعاً لشروح وملاحظات وافية من قبل ضابط الخفر والعاملين بالغرفك حول سير العمل وكيفية تلقي الشكاوى والبلاغات الواردة والإجراءات التي تتخذ حيالها.

وشدد الوزير، على ضرورة متابعة كافة البلاغات والتعامل معها بحرفية عالية وبشكل سريع.

وفي ختام الزيارة، تقدم الوزير، بالشكر للعاملين في المديرية من ضباط وضباط صف وأفراد.