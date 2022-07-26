بعد 8 أيام.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا تدين اعتداء “الردع” على المحامي “فرحات”

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا حادثة الاعتداء على المحامي عبدالله فرحات.

وذكر حساب المنظمة العربية، في بيان على فيسبوك، أنه “في الوقت الذي تعلن فيه المنظمة العربية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع شريحة المحامين في اعتصامهم، تستنكر وتدين المنظمة حادثة الاعتداء التي تعرض لها الأستاذ المحامي عبدالله فرحات بتاريخ 18 يوليو الجاري”.

وتابع البيان موضحًا تفاصيل الاعتداء، أنه حدث “داخل حرم المحكمة في مدينة طرابلس من قبل أفراد تابعين لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وأردف البيان؛ “تم ذلك دون مراعاة قدسية المحكمة و الحصانة القانونية التي يتمتع بها المحامي”.

وأكمل البيان أنه “في الوقت الذي تدعو فيه المنظمة إلى ضرورة الملاحقة القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الواقعة الآثمة إلى العدالة، تؤكد على ضرورة بناء قدرات القوات الأمنية، وإدماج معايير حقوق الإنسان في العمل الأمني”.