المنفي يبحث مع سفيرة بريطانيا حل الأزمة الليبية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، مساء اليوم الثلاثاء، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا “كارولين هورندال”، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية “ستيفن هكي”.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بالعاصمة طرابلس، استعراض آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسُبل الوصول إلى حل للأزمة السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار من خلال مبادرة المجلس الرئاسي التي تهدف لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية بما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قاعدة دستورية يتم التوافق عليها.

وحمل المسولان البريطانيان للمجلس الرئاسي رسالة دبلوماسية تؤكد استمرار دعم حكومة بلادهما للمجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا للوصول للانتخابات.

أكدت السفيرة، على أهمية المرحلة التي يقودها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، مشيدةً بالرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها المجلس مؤخراً باعتبارها ركيزة أساسية للسلم المجتمعي.

وأشاد المنفي بجهود المملكة المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأكد عمق العلاقات التي تربط ليبيا والمملكة المتحدة في عديد المجالات وسُبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.