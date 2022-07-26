دبلوماسي بريطاني يجري عدة لقاءات مع مسؤولين في ليبيا

أعلنت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا، أن مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ستيفن هيكي، وصل إلى ليبيا لإجراء لقاءات مع مسؤولين ليبيين.

وأعربت السفارة، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» عن أملها في «التطلع لأسبوع حافل باللقاءات مع بعض الشركاء الليبيين»، مشيرة إلى أن «هذه الفرصة ممتازة لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه ليبيا حاليًا، وفرصًا مستقبلية لتعزيز دور المملكة المتحدة».

– السفيرة البريطانية تدعو لإنجاز الأساس القانوني للانتخابات الليبية «في أقرب وقت»

ونشر حساب السفارة صورة تجمع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هورندال والدبلوماسي ستيفن هيكي.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع الدبلوماسيان البريطانيان مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس، حيث أكدت السفيرة البريطانية «ترحيب بلادها بإعادة افتتاح النفط بعد توقفه الفترة الماضية»، داعية إلى «ضرورة العمل على إنجاز الأساس القانوني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.