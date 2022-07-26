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إحباط تهريب 70 شخصا عبر قوارب الهجرة في صبراتة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

تمكنت أجهزة الأمن في صبراتة من إحباط محاولة لتهريب 70 شخصًا عبر قوارب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وفق ما جاء ذكرته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.

وقالت الوزارة، عبر “فيسبوك” إن دوريات التحري والقبض التابعة لمراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، أحبطت اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وأضافت، أنه تم ضبط المهاجرين متلبسين على شاطئ البحر غرب صبراتة، وتمت إحالتهم لديوان المديرية.

وأكدت، أن التحقيق بدأ لملاحقة الجناة حول هذه الواقعة وجمع المعلومات لتحديد هويتهم لضبطهم.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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