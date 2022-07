كرموس: باشاآغا لجأ إلى الدعم الشعبي للضغط نحو تسليم حكومة الدبيبة لمقارها

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن فتحي باشاآغا لجأ إلى الدعم الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني؛ لغرض الضغط نحو تسليم حكومة عبد الحميد الدبيبة لمقارها، وتجنب المواجهات المسلحة، خاصة أن باشاآغا كان حريصًا جدًا على عدم حدوث أي مواجهات مسلحة.

كرموس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” أضاف: “أن باشاآغا حاول استلام مهام حكومته بالعاصمة دون صدام، لكن تعنت حكومة الدبيبة واستعمالها العنف ضد مؤيدي الحكومة المكلفة من البرلمان عند دخولهم السلمي للعاصمة، وإخراجهم باستعمال القوة، دفعهم للجوء إلى الدعم الشعبي”.

