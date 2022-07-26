طرابلس 26 يوليو 2022 (وال)- تم بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة طرابلس، التوقيع على مذكرة بين مصلحة أملاك الدولة وسفارة الجمهورية التركية لدى ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن رئيس مجلس إدارة المصلحة بشير أبو العيد قنيجيوة وكنان يلماز سفير جمهورية تركيا في ليبيا، وقعا المذكرة بحضور مدير إدارة المراسم عبدالغفار غولة.

وأوضحت الوزارة أن التوقيع على هذه المذكرة؛ يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم “433” لسنة 2022 م، بشأن الموافقة على تخصيص عقار للسفارة التركية في طرابلس. (وال)

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