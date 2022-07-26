الناطق باسم الدبيبة: الهجرة ليست مشكلة بل يجب استغلالها 

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أنه يمكن أن تكون موانىء ليبيا البوابة والممر من إفريقيا إلى أوروبا.

وأضاف «حكومة»، خلال مؤتمر صحفي بروما، أن ليبيا تشجع الشركات الإيطالية على القدوم إلى ليبيا للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

وتابع أنه «من الواضح أن تحقيق الاستقرار في ليبيا ضروري لضمان التحكم في تدفقات الهجرة وإدارتها، وأنه يجب أن يُنظر إلى ديناميكية الهجرة على أنها تحدٍ يجب استغلاله واستخدامه وليست مشكلة».

ولفت إلى أن رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط غيرت لصالح التطوير، مشيرا إلى أن ليبيا تستثمر في الوقود الأحفوري، وسنصل إلى إنتاج نفطي يبلغ 3 ملايين برميل يوميا.