«حكومة الوحدة» تخصص عقارا للسفارة التركية في طرابلس

وقعت مصلحة أملاك الدولة والسفارة التركية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، مذكرة جرى بمقتضاها الموافقة على تخصيص عقار للسفارة التركية في طرابلس.

جرت مراسم توقيع المذكرة بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالعاصمة طرابلس، وبحضور مدير إدارة المراسم عبدالغفار الغولة، وفق منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وقع عن الجانبين رئيس مجلس إدارة المصلحة بشير أبو العيد قنيجيوة، وسفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كنان يلماز، ويأتي هذا التوقيع تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تخصيص عقار للسفارة التركية.

جانب من مراسم توقيع مذكرة تقضي بتخصيص عقار في طرابلس للسفارة التركية (صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)