الحاجي: الأمم المتحدة أصبحت طرفًا من ضمن أطراف الصراع في ليبيا

ليبيا – علق الكاتب والباحث السياسي إسلام الحاجي على جلسة مجلس الأمن، قائلًا: إن أقصى ما يمكن أن تفعله هو تمديد مهمة عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لبضعة أشهر، والتوافق على المبعوث الأممي بناء على جنسيته وليس على شخصه.

الحاجي وفي حديث لموقع تلفزيون “العربي”، أوضح أن الانقسام بات واضحًا جدًا داخل مجلس الأمن بين روسيا وحلفائها وأميركا ومن معها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن موسكو أصبحت اليوم أقوى بعد الفشل الذريع لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، وبعد الاجتماع الثلاثي في طهران بين روسيا وتركيا وإيران.

وتابع الحاجي أن الأمم المتحدة أصبحت طرفًا من ضمن أطراف الصراع في ليبيا، لافتًا إلى أنها ومنذ 10 أشهر لم تقم بأي تدخل لإيقاف أي نزاع داخل الأراضي الليبية.

