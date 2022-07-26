مساعٍ لوقف العنف ضد الأطفال والطلبة والتلاميذ

نظمت وزارة الداخلية بحكومة الوحة المنتهية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في الحكومة ندوة حوارية بشأن آثار العنف المدرسي ضد الأطفال.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة المنتهيه، أشار إلى مناقشة المشاركين في الندوة من قيادات الوزارتين ومراكز الصحة النفسية والمعنيين بالأمر الموضوعات المتعلقة بالعنف ضد الطلاب والتلاميذ وأبعاده، ومعالجات وتقييم آليات التدخل والاستجابة.

وبحسب البيان، شدد المشاركون على ضرورة نشر الثقافة والتوعية بخطورة العنف وسبل الوقاية منه، فيما تم اختتام أعمال الندوة بمجموعة من التوصيات المؤكدة على وجوب تكاتف الجهود وإشراك كافة الأطراف المعنية بالمعالجة والاهتمام بشريحة الأطفال.