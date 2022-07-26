حكومة الدبيبة تخصص عقاراً للسفارة التركية ومصلحة الأملاك توقع

وقعت السفارة التركية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مصلحة أملاك الدولة، وذلك بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالعاصمة طرابلس، وبحضور مدير إدارة المراسم السيد عبدالغفار غولة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية عبر فيسبوك، فقد وقع المذكرة كل من رئيس مجلس إدارة المصلحة بشير أبو العيد قنيجيوة وكنان يلماز سفير جمهورية تركيا في ليبيا.

ويأتي هذا التوقيع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم “433”لسنة 2022م ، بشأن الموافقة على تخصيص عقار للسفارة التركية في طرابلس.