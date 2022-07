عون يبحث مع فرحات سبل الرفع من معدلات إنتاج النفط

ليبيا – اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات قدارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة خليفة عبد الصادق ووكيل الوزارة أحمد عمار وحسين صافار، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة النفط الغاز عادل جبريل.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز ما وصل إليه الإنتاج حاليًا من معدلات بعد استئنافه، وسبل الرفع منه من خلال الخطط الاستراتيجية التي وضعتها وزارة النفط والغاز وبالتنسيق مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي الختام، أكد عون على الأهمية التي يمثلها قطاع النفط والغاز باعتباره مصدر الدخل الوحيد للدولة الليبية، مشددًا على أنّ الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر هو أساس العملية الإنتاجية سيكون من أهم الأولويات خلال الفترة القادمة.

