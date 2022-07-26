وزيرة الخارجية تُناقش مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا آفاق التعاون في عدد من الملفات

طرابلس 26 يوليو 2022 (وال)- استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال والوفد المرافق لها، الذي ضم مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن هكي، مدير قسم الأمن الدولي بوزارة الدفاع البريطانية نك قير.

وتم خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، مناقشة عدد من الملفات والقضايا المشتركة التي تهم الجانبين، خاصة الملف السياسي والاقتصادي.

وعبرت السفيرة البريطانية في مستهل لقائها؛ عن ترحيب بلادها بإعادة إنتاج وتصدير النفط؛ الذي سيُسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا، مؤكدة في ذات السياق على ضرورة العمل على إنجاز الأساس القانوني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن. (وال)

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