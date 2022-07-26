اللواء المحجوب: الفريق أول الناظوري والفريق أول الحداد سيجتمعان في بنغازي لاستكمال مشاورات توحيد المؤسسة العسكرية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب أن رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبدالرازق الناظوري سيلتقي رئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد في مدينة بنغازي نهاية الأسبوع الجاري، بمشاركة مديري الإدارات النوعية بالجيش، لاستكمال المشاورات الجارية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتوزيع المهام التي يقوم بها الجيش.

المحجوب أكد في تصريحات صحفية، أهمية انخراط العسكريين تحت مظلة الجيش، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي لتؤدي دورها وهو هدف من الأهداف التي تم العمل عليها عند بناء القوات المسلحة.

وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية الليبية لا بد أن تبقى منضبطة بقواعدها وشروط انضمام منتسبيها وتطويرها وبنائها على أسس صحيحة.