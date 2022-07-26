وكيل صحة الدبيبة: سيتم صرف نصف مكافآت مراكز العزل

أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، التابع للحكومة المؤقتة، أن “مكافأة مراكز العزل ستحول نهاية الأسبوع إلى وزارة الصحة”، بحسب كلامه.

وقال «الدرسي» في تصريح صحفي، إنه “وبحكم أن المبلغ لا يكفي الجميع ستصرف نصف القيمة للجميع وبعد فترة ستعمل الوزارة على صرف النصف الآخر حال صرفه”. على حد قوله.

وتابع؛ “الجهات الصحية التي لم تستكمل إجراءاتها جرى تحديد يوم الخميس كآخر موعد لإرسال وثائقها وتتحمل مسؤوليتها في أي تأخير ومديروها سيوقفون عن العمل ويحالون على التحقيق”. وفقاً لقوله.

وأردف أنه “بفضل الله ستجرى 300 عملية قلب مفتوح الأيام القادمة مجانا للمرضى الليبيين علما بأن العملية تكلف بالخارج أكثر من 120 ألف دينار”. بحسب قوله.

وأكمل “بعد المطابقة لقرار 885 وتنفيذ زيادة الأطـقـم الطبية والطبية المساعدة ستبدأ الإجـراءات الإداريـة بـخـصـوص الزيادة على جدول المرتبات الموحد”. على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه “غدًا أول لـقـاء بـيـن اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والمالية وستبدأ المطابقة المالية للوثائق”.

وختم موضحًا أن “أغلب الجهات المعنية بالقرار 885 استكملت إجراءاتها وراسلت وزارة الـصحة لمطابقة الإجراءات المالية”. وفقاً لقوله.