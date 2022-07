الرقابة على الأغذية: أكثر من مائة حالة تسمم في الزاوية نتيجة عدم التزام المطاعم بالاشتراطات الصحية

ليبيا – قال مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إن مفتشي المركز قاموا بزيارة للمطعم الذي وقعت فيه حادثة التسمم في مدينة الزاوية.

الزيات أكد في تصريح لمنصة “فواصل” على أنه تم أخذ عينات من مختلف أصناف الطعام لتحليلها في مختبرات المركز ومعرفة مصدر التلوث.

ونوّه إلى أن جميع الحالات مستقرة، وعددها 102 حالة موزعةً بين مستشفى الزاوية العام و7 مصحات أخرى.

وأوضح أن ارتفاع حالات التسمم ناتج عن إهمال أصحاب المطاعم التحضير الجيد للطعام، خاصة في الصيف، وهو ما يؤدي إلى انتشار البكتيريا في الطعام.

