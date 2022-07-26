رئيس المجلس الرئاسي يبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية مع القائم بالأعمال اليابان لدى ليبيا

طرابلس 26 يوليو 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وثمن القائم بالأعمال الياباني جهود المجلس الرئاسي، في احتواء الأطراف السياسية بهدف تعزيز الاستقرار وفرض الأمن في ليبيا، مُعربًا عن سعادته لقرب الانتهاء من الترتيبات اللوجستية اللازمة لإستئناف عمله من طرابلس خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجال التكنولوجي والاقتصادي والتعليمي، لتعزيز الشراكة الإفريقية – اليابانية، وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في الاستقرار والرخاء. (وال) ف م/ ر ت

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