المنفي: نؤكد ضرورة التعاون مع اليابان في التكنولوجيا والاقتصاد والتعليم

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة مواصلة تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين ليبيا واليابان في ثلاثة مجالات تشمل قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد والتعليم، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي خلال استقباله القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا، ماساكي أماديرا، في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي، إن لقاء المنفي مع القائم بالأعمال في السفارة اليابانية خُصِّص لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن القائم بالأعمال الياباني، ثمن جهود المجلس الرئاسي، في احتواء الأطراف السياسية بهدف تعزيز الاستقرار وفرض الأمن في ليبيا، معربًا عن سعادته لقرب الانتهاء من الترتيبات اللوجستية اللازمة لاستئناف عمله من طرابلس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي «أكد من جانبه ضرورة مواصلة تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والتعليمية؛ لتعزيز الشراكة الأفريقية- اليابانية، وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء».

والتقى القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا، قبل يومين، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة في طرابلس، بحضور القائم بالأعمال بالوكالة لدى اليابان أحمد النعاس.