شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى مليون و25 ألف برميل يوميا

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الثلاثاء، آخر التطورات الاقتصادية في ليبيا، خاصة إعلان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ارتفاع إنتاج النفط إلى مليون و25 ألف برميل يوميًا.

وأشار البرنامج إلى الجدل المثار حول احتمالية لجوء المؤسسة الوطنية للنفط للحصول على قروض من مؤسسات تمويل دولية، فضلًا عن ردود الفعل الدولية التي لا تزال ترافق الخطوة التي أعلنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في 7 يوليو الجاري، بتغيير مجلس إدارة المؤسسة بإقالة مجلس مصطفى صنع الله وتعيين مجلس جديد برئاسة فرحات بن قدارة.

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وألقت الحلقة الضوء على تصريحات مستشار أول الشؤون السياسية الخاصة ببعثة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيفري ديلورينتيس، التي قال فيها إن ثمة تراجعًا في عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي التي ترعاها الأمم المتحدة، معربًا عن قلقه من محاولات الفرع الشرقي للمصرف «طبع عملة جديدة».