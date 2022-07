ليبيا – شددت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا مارثا أما أكيا بوبي، على أن الحل الوحيد للأزمة السياسية الحالية في ليبيا هو عقد انتخابات وطنية في أقرب الآجال، مناشدة القادة الليبيين أن يصغوا لنداء شعبهم وأن يظهروا المسؤولية من خلال الاستجابة لمطالبهم.

بوبي وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” قالت: “إنه على الرغم من التقدم المحقق بين مجلسي النواب والدولة في المسار الدستوري، إلا أن قضية عالقة حالت دون وضع اللمسات الأخيرة في جنيف وهي شروط الترشح لرئاسة الدولة”.

وأضافت بوبي أن المستشارة الأممية تواصل الاتفاق مع الطرفين لتجاوز هذا الخلاف، محذرة في كلمتها من خطر المناوشات الحاصلة حاليا بين المجموعات التابعة لعبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا في العاصمة طرابلس ومصراتة.

وتطرقت بوبي إلى الوضع الاقتصادي في ليبيا، مشددة على ضرورة التوزيع العادل والشفاف لعائدات النفط لتوفير الخدمات العامة للمواطنين، وإبقاء المؤسسة الوطنية للنفط مستقلة ومحايدة بعيدة عن التجاذب السياسي في البلاد.

ورحبت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا باستئناف أنشطة اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وعقد لقاءات في القاهرة والعاصمة طرابلس بين القادة العسكريين، مثنية على جهودهم لتوحيد المؤسسة العسكرية.

The post مساعدة أمين عام الأمم المتحدة تشدد على أن حل الأزمة الليبية هو عقد انتخابات في أقرب الآجال first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية