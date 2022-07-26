رئيس المجلس الرئاسي ونائبه يستقبلان سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا

طرابلس 26 يوليو 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي مساء اليوم الثلاثاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هكي، اللذان حملا للمجلس الرئاسي رسالة دبلوماسية؛ تؤكد استمرار دعم حكومة بلادهما للمجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا للوصول للانتخابات.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، استعراض آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسُبل الوصول إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار من خلال مبادرة المجلس الرئاسي التي تهدف لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، بما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قاعدة دستورية يتم التوافق عليها.

وأشاد الرئيس بجهود المملكة المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وعمق العلاقات التي تربط ليبيا والمملكة المتحدة في عديد المجالات وسُبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

بدورها، أكدت السفيرة على أهمية المرحلة التي يقودها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، مشيدة بالرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها المجلس مؤخرًا باعتبارها ركيزة أساسية للسلم المجتمعي. (وال) ف م/ ر ت

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