عز الدين عقيل: الإنجليز يطالبون الأطراف الليبية بعدم تسييس مؤسسات الدولة

علق المحلل السياسي، عز الدين عقيل، على تصريحات ممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن باربارا وودوورد، الذي أكدت خلالها على أن الأطراف الليبية تقديم تنازلات والاتفاق على سبيل لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية.

وقال المحلل السياسي، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن “الإنجليز على لسان مندوبتهم بمجلس الأمن: أيها الليبيون.. لن نسمح لكم أبدا بأن تعيدوا لنا تدفق البترول.. وتأخذوا منا مؤسسة النفط !”.

وتابع؛ تعليقه على تصريح ممثلة المملكة المتحدة أنها أكدت أن “خروج مؤسسة النفط من بين أيدينا ومن تحت سيطرتنا، يعني أنها صارت مؤسسة مسيسة!؟، مطالبة الأطراف الليبية بعدم تسيس مؤسسات الدولة!؟”

وأكمل؛ موضحًا ما أردت «وودوورد» قوله؛ وهو “كيف يمكن لأطراف تتنازع على الحكم بنموذج (دولة النزاع المسلح) التى صنعها الإنجليز، وأقاموها على نظام مليشياوي فاشي، يتقاتل أطرافه بالأصل على النفوذ والمناصب والأموال الخاصة بمؤسسات الدولة، أن لا يسيسوا هذه المؤسسات!؟”. معقبًا “لا أحد يدري!؟ آهو خرط انجليزي والسلام!”.

وكانت «وودوورد» قد ناشدت في تصريحاتها “الأطراف الليبية الامتناع عن تسييس مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأوضحت «وودوورد» أنه “لا يجب أن يأتي استئناف النفط على حساب سلامة وسيادة المؤسسة الوطنية أو يرهن تقدم ليبيا في سبيلها للاستقرار”.