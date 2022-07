مغيب: على المبعوث الأمريكي الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية أو الرحيل عن أرضنا

ليبيا – وجه عضو مجلس النواب سعيد مغيب رسالة إلى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

مغيب قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سعادة السفير المحترم، ما نعلمه جيدًا أن الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية وضعت حدودًا يجب على السفراء مراعاتها والوقوف عندها وعدم تجاوزها احترامًا لسيادة الدول التي يعملون فيها بالدرجة الأولى، ثم احترامًا لسمعة دولهم التي يرعون مصالحها في هذه الدول”.

وأضاف: “لكن تصرفاتك وتدخلك المباشر والسافر ياسعادة السفير جعلنا نتساءل ونستغرب في آن واحد عن الدوافع الحقيقية التي كانت وراء تدخلك المتكرر والصريح في شأن داخلي لدولة مستقلة وشعب حر؟”.

وتابع: “مما دعانا الآن للطلب منك احترام إرادة شعبنا وخياراته ووطننا وسيادته، والكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية، وعدم تجاوز حدود وصلاحيات السفير التي كفلتها لك القوانين والمعاهدات الدولية، أو الرحيل عن أرضنا، فقد أصبحت شخصًا غير مرغوب فيه”،

