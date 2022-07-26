الجزائر تعلن عن 3 اكتشافات للطاقة في المنطقة الحدودة مع ليبيا

أعلنت شركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية ثلاثة اكتشافات للطاقة، منها اثنان للغاز في الرقعة الحدودية مع دولة ليبيا.

والكشفان المتعلقان بالغاز، جرى تحديدهما بمنطقة عين أمناس بولاية إليزي الحدودية مع ليبيا، وجاءا بفضل المجهود الخاص للشركة الحكومية، حسب بيان للشركة نشر عبر موقعها الإلكتروني أمس الإثنين.

وأكدت «سوناطراك» أن «معدلات التدفق المسجلة خلال الاختبارات بلغت في الكشف الأول 300 ألف متر مكعب يوميًا من الغاز، و213 ألف متر مكعب في الموقع الثاني».

وبخصوص الاكتشاف النفطي الثالث، جرى بالتعاون مع شركة «إيني» الإيطالية، «في منطقة غرد أولاد جمعة (غرب)، في رقعة البحث (سيف فاطمة 2)، الواقع في المنطقة الشمالية من حوض بركين بولاية ورقلة جنوب شرق البلاد».

وحسب اختبار الإنتاج، فإن «البئر تنتج 1300 برميل يوميًا من النفط و51 ألف متر مكعب يوميًا من الغاز». ومنذ مطلع العاج الجاري أعلنت «سوناطراك» أربعة اكتشافات ضخمة للنفط والغاز بمواقع عدة جنوب البلاد.

ويأتي الاكتشاف الجديد قرب الحدود الليبية في وقت تمتلك «سوناطراك» استثمارات مجمدة في غدامس منذ 2014.

وكان المدير التنفيذي للشركة توفيق حكار، تحدث في بداية يناير عن عودة قريبة إلى ليبيا؛ لأن «سوناطراك» قامت «باستثمارات مهمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز» في ليبيا و«لن نترك هذه الاستكشافات دون تطوير».