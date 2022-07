عون: ارتفاع إنتاج النفط إلى مليون و25 ألف برميل يوميًا

ليبيا – أعلنت ليبيا اليوم الثلاثاء ارتفاع إنتاجها من النفط الخام إلى 1.025 مليون برميل يوميًا، عقب انخفاض دام ثلاثة أشهر، بسبب موجة إغلاقات شهدتها حقول وموانئ النفط.

وجاء ذلك في تصريحين منفصلين أدلى بهما لوكالة “الأناضول” التركية، وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وقال بن قدارة وعون: إن الإنتاج النفطي في ليبيا تجاوز مليون برميل ليبلغ 1.025 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع متوسط 870 ألفًا قبل نحو أسبوع.

وأضاف عون: “نتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل خلال 10 أيام”، في وقت بلغ متوسط الإنتاج اليومي خلال وقت سابق من الربع الأول 2022، نحو 1.3 مليون برميل يوميًا.

