أدى ذلك لتذبذب خدمة الاتصالات.. أعمال حفر عشوائية تتسبب في قطع في كابل الألياف البصرية

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أعلنت الشركة القابضة للاتصالات حدوث قواطع في كوابل الألياف البصرية، نتيجة أعمال حفر عشوائية، مما أدى إلى اضطراب حركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها.

وقالت الشركة، إن فرق الصيانة تعمل بشكل متواصل ودؤوب لاسترجاع الخدمة إلى ما كانت عليه وعلى وجه السرعة.

وبينما أعلنت الشركة، في وقت سابق، حدوث قطع نتيجة لأعمال حفر عشوائية غرب بنغازي، أعلنت الشركة مؤخرًا عبر فيسبوك، حدوث قطع آخر في كابل الألياف البصرية ما بين مدينتي بشر والبريقة.

وقالت الشركة، إن ذلك سينجم عنه تأخر اكتمال عمليات الصيانة وربط خدمات الاتصال بين شرق ليبيا وغربها، وعليه ستتأخر عودة الخدمات لوضعها الطبيعي.

وأكدت الشركة، أن فرق الصيانة لا زالت موجودة حالياً بالموقعين، وهي تعمل بكامل جهدها وتسابق الوقت لاسترجاع الخدمات لسابق عهدها وبسرعة.