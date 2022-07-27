معزب: إحياء مسار الانتخابات الرئاسية بات يتطلب عامين على الأقل لإجرائها

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري،” محمد معزب ” أن إحياء مسار الانتخابات وخصوصًا شقها الرئاسي بات يتطلب عامين على الأقل لإجرائها.

وتساءل معزب في تصريحات صحفية: “ما الذي ستضيفه الانتخابات للدبيبة الآن؟”، لافتًا إلى أن التفاهم بين الرجلين (خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيية) أزاح التحدي الذي واجههما سويًا في السابق قبل إعادة تشغيل حقول وموانئ النفط، ومن ثم الحصول على موارد مالية؛ كما أن الدبيبة بات يحكم بمفرده وبلا أي منازعة في طرابلس. وفقآ لقوله .

مستبعدآ وجود رد فعل مضاد من قبل الأطراف التي تم تجاوزها في هذا التفاهم، وتحديدًا مجلسا النواب والدولة، موضحًا محاولة قلب الطاولة على أطراف هذا التفاهم التي يروج لها البعض غير مجدية كونها قد تطيح بالجميع، لكون المجلسين يدركان أنه لن يكون لهما أثر في المشهد السياسي إذا ما أعلنا مثلًا توافقهما على قاعدة دستورية وإجراء انتخابات عاجلة نكاية في الدبيبة وحفتر.

كما رأى أن باشاغا قد يكون المتضرر الأبرز من هذا التفاهم الذي أدى لتضاؤل فرصه في تولي مقاليد الحكم عبر التقارب بين حفتر مع غريمه الدبيبة، وهو ما سينعكس على حظوظه السياسية في أي استحقاق.على حد قوله .