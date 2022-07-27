رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا: توقيت إجراء الانتخابات ما زال بعيدًا

رأى أشرف بلها ” رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا ” ورئيس لجنة عودة الأمانة للشعب ، المشكلة من قبل رئيس حكومة الوحدة المنتهية عبد الحميد الدبيبة أن توقيت إجراء الانتخابات ما زال بعيدًا.

وقال بلها في تصريحات صحفية ،: “بغض النظر عن حديث الصفقات المتداول، لا يمكن تصور أن التوافق بين طرفين أو حتى ثلاثة سيؤدي لحلحلة معضلة الانتخابات”.

مشيرآ إلى أن تعقُّد مسار الأزمة الليبية يعود لتعدد أطرافها، متابعًا: “يوجد دائمًا إلى جوار اللاعبين البارزين قوى أخرى لا يستهان بها، ومنها أجسام وكيانات سياسية لها ثقلها كالتيار الممثل لـ(ثوار فبراير وهو واسع الانتشار بالمنطقة الغربية)”.

كما رأى أن إجراء الانتخابات صار مع الأسف أبعد عما كان عليه الوضع في 24 من ديسمبر الماضي، مرجعًا ذلك إلى تعمق خلافات مجلسي النواب والدولة بعد إخفاقهما في التوافق حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات،بالإضافة الى تعمق مماثل في انقسام مواقف الدول الغربية تحديدًا حول الوضع في ليبيا على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.