بعد إغلاق 4 قنوات.. أمين عام نقابة الصحفيين الليبيين: ممولة من الخارج ولم تتأسس بأطر قانونية

قال الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين ” ناصر المهدوي ” ، إن ”الإغلاق الذي حدث الفترة الماضية بخصوص القنوات التي تتخذ من خارج البلاد مقرا لها كان متوقعا، باعتبار أنها قنوات ممولة من الخارج ولم تتأسس بأطر قانونية داخل القطر الليبي“.

وأضاف ” المهدوي ” في تصريح خاص لصحيفة ”إرم نيوز“ أن ”هذا الإغلاق سيسهم في الحد من ظاهرة الانقسام السياسي لأن هذه الفضائيات لا تعطي الحيز الزمني الكافي للأطراف السياسية لتعبر عن وجهات نظرها“.

موضحأ أن ”أربع قنوات أغلقت ولدينا مصادر تفيد بأن قناة (ليبيا الأحرار) ومقرها في قطر في طريقها هي الأخرى للإغلاق“،

مضيفا ”بالنسبة لنا كنقابة وطنية للصحافيين هي قنوات تدار بتمويل 90% منه غير معروف وهو أجنبي وهو ما يمثل مخالفة للتشريعات التي تنظم الإعلام الليبي.

ويذكر أنه قد أعلنت مؤخرا قناة ”218“ في بيان نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقفها عن البث وإغلاق أبوابها، وذلك بعد إغلاق قناة ”ليبيا بانوراما“ وقبلهما قناتي ”ليبيا روحها الوطن“ و” النبأ ““.