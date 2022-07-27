الفارسي: مراكز القوى الواقعة خارج نطاق المؤسسة العسكرية تعيق السلام في ليبيا

أكد رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة الليبية، يوسف الفارسي، أن مراكز القوى الواقعة خارج نطاق المؤسسة العسكرية، تشكّل عائقا أمام السلام في ليبيا.

ولفت الفارسي في تصريحات صحفية إلى أن هذه القوى وصراعها على الأرض، تشكل عقبة في وجه النجاحات التي حققها العسكريون عبر حوارهم الأخير في طرابلس، واتفاقهم على مبادئ توحيد المؤسسة العسكرية. وفق تعبيره

كما علّق على كلمة دولة الإمارات في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا الإثنين، فأشار الفارسي إلى ضرورة وجود الموقف الإماراتي كموقف إقليمي داعم لخطوات الليبيين نحو السلام، مضيفاً أن “دولة الإمارات سبق وأن رعت اجتماعات أبوظبي ولقاءات أخرى كان لها الأثر في بناء السلام والثقة”.

منوهآ ، إلى حالة استغلال الانشغال العالمي بالأزمة الأوكرانية، من قِبَل بعض الأطراف في ليبيا، وذلك عبر كسب المزيد من نقاط السيطرة أو الاستئثار بالموارد، محذّرا من خطورة هذا الأمر وتقويضه للسلام.