أمن الخمس: مستعدون للتعاون الكامل مع لجنة مكافحة السحر والشعوذة

أعلنت مديرية أمن الخمس استعدادها الكامل للتعاون مع أعضاء لجنة برنامج حصين لمكافحة عمل السحرة والمشعوذين، وذلك في اجتماع عقد بمقر المديرية بالمدينة مع أعضاء اللجنة الذين استهلوا زيارتهم للمنطقة بمديرية الأمن.

وذكرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان لها أن أعضاء لجنة برنامج حصين لمكافحة عمل السحرة والمشعوذين توجهوا إلى مدينة الخمس؛ للوقوف على آخر أعمال لجنة حصين الفرعية بالخمس، وأنهم افتحوا زيارتهم باجتماع في مديرية الأمن مع اللواء “حسين البكوري” مدير المديرية الذي أبدى استعداد المديرية الكامل للتعاون مع اللجنة، والذي أثنى مدير الأمن على الجهود المبذولة من أحل القضاء على ظاهرة الشعوذة.

من جهته أكد الشيخ عزالدين أبودبوس، رئيس لجنة حصين الرئيسية على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة الأمنية والعاملين ببرنامج حصين، من أجل رفع المعاناة عن المتضررين من أعمال السحر، مشيرا إلى أنه ناقش آخر مستجدات مقترح قانون تجريم_السحر.

كما عقد أعضاء اللجنة اجتماعا مع مدير مكتب الأوقاف، وتناول الاجتماع أبرز المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة، واحتياجات اللجنة الفرعية، وإمكانية مدّها ودعمها بما يسهم في إنجاح أعمالها، وفي ختام الزيارة، انتقل الوفد إلى أحد مقابر مدينة الخمس؛ للاطلاع على عملية تنظيفها من كافة مظاهر السّحر والشعوذة.