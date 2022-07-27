العابد: أغلب الشباب الليبي لديهم وظائف سواء في القطاع الخاص أو في الدولة

قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ” علي العابد ” ، إن عدد الباحثين عن العمل المسجلين بالمنظومة تقلص من 340 ألفًا إلى 220 ألف باحث، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين في الدولة يفوق مليونين و400 ألف موظف.

وأكد العابد، في مؤتمر صحفي بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، عدم وجود رقم دقيق لمعدل البطالة في ليبيا، كما لا توجد بيانات للعاملين بالقطاع الخاص، غير أن «البطالة في ليبيا بطالة مقننة، بحيث لا توجد لدينا بطالة بمسمى البطالة»، لافتا إلى أن «أغلب الشباب لديهم وظائف سواء في القطاع الخاص أو في الدولة».

كما تحدث الوزير عن برامج تدريب المواطنين مع الشركات الأجنبية وإدماجهم في القطاع الخاص في جميع مناطق ليبيا، حيث توجد خطة لتدريب الباحثين عن العمل في ثلاث مواقع، الأول مصنع الحديد والصلب بمصراتة، والثاني مركز رفع الكفاءة بالزاوية، والثالث مركز تدريب مشروع النهر الصناعي في بنغازي.

لافتآ إلى قرب إطلاق إطلاق حملة تفتيش عمالي، بعد تفعيل منظومة ربط جميع المكاتب على مستوى ليبيا، موضحا أن ثمة خطة لحصر وضبط العمالة الوافدة، لكن الأمر يحتاج دعم وتوفير امتيازات ومكافآت للمفتشين العماليين، منوها في هذا الصدد إلى وجود ميزانية خاصة بهذا الموضوع لدى ديوان المحاسبة