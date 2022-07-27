خلال لقائهم الحداد.. عمداء بلديات المنطقة الغربية: نرفض عودة شبح الحروب

التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن ” محمد الحداد ” ، أمس الثلاثاء، بمكتبه بطرابلس، عدداً من عمداء البلديات بالمنطقة الغربية.

ووفق لما جاء على صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي على صفحة فيسبوك، فقد بيّن الحداد للعمداء أهمية المؤسسة العسكرية ودورها في استقرار الوطن، مؤكدا أنها لن تقبل بالذل لليبيين، وانها لا تزال على عهد التضحية والفداء.

ومن جانبه، أكد عمداء البلديات على رفض الليبين عودة شبح الحروب، وتطلعهم إلى مصالحة وطنية شاملة بين الليبين.

وأثنى العمداء على مجهودات “الحداد” في النهوض بالمؤسسة العسكرية، ووقوفه بجانب مشروع المصالحة الوطنية ودعمه لها.

ويأتي اللقاء في إطار تقريب وجهات النظر ما بين المؤسسة العسكرية والبلديات، وكذلك التواصل وتبادل الرؤى بما يجري على الساحة من أحداث.