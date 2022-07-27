اتفاق مبدئي على سحب التحشيدات غرب طرابلس وعدم الانجرار للاقتتال

توصل آمرو كتائب عسكرية من مناطق طرابلس ومصراتة والزاوية والزنتان إلى اتفاق مبدئي يجري بموجبه سحب جميع التحشيدات والتمركزات العسكرية من مناطق التماس غرب طرابلس، وعدم الانجرار إلى الاقتتال، وتولي عناصر مديريات الأمن مهمة التمركز في هذه المناطق.

جاء ذلك في ختام اجتماع لآمري الكتائب جرى الليلة الماضية في معسكر 7 أبريل بطرابلس، خلص إلى الاتفاق على عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل للاتفاق على ترتيبات أخرى، على ما أفادت مصادر قريبة من الاجتماع «بوابة الوسط».

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وعاشت العاصمة طرابلس جوا من التوتر الأمني جراء تحشيدات عسكرية من قبل عدد من المجموعات المسلحة، والاصطفاف السياسي الذي استقوى أطرافه ببعض المجموعات المسلحة في الصراع الدائر على السلطة في البلاد. خصوصا بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي بين قوات «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، و«كتيبة ثوار طرابلس» وأسفرت عن سقوط 28 شخصا بين قتيل وجريح.