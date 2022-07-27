الحاسي: نتابع كميات الوقود المسحوبة أولاً بأول ونقدم تقريرا يوميا حول توفره بالمحطات

طالب عبدالسلام الحاسي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلفة من مجلس النواب، شركة البريقة باستعراض المخزون المتوفر لدى الشركة من مادة البنزين والديزل والغاز، مشيرا إلى أنه بالرغم من حلحلة مشكلة الوقود وتوفره في أغلب المحطات إلا أن هناك عدة مخالفات تعاني منها بعض المحطات.

وأضاف «الحاسي»، وفق بيان للهيئة، أن المخالفات في توزيع الوقود تتمثل في عدم وصول الكميات التي يتم توزيعها على بعض المحطات إليها، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية ومن خلال فرع بنغازي سوف تتابع الكميات المسحوبة أولاً بأول، وكذلك تقوم فروع الهيئة بتقديم موقف يومي حول مدى توفر الوقود بالمحطات.

وعقدت لجنة متابعة مشكلة الوقود والكهرباء والغاز اجتماعها برئاسة عبدالسلام الحاسي رئيس الهيئة، بحضور فرج قعيم وكيل وزارة الداخلية، ومدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بنغازي، ومدير إدارة الرقابة على الشركات بفرع بنغازي، وممثلو شركة البريقة لتسويق النفط، وشركة الكهرباء ، والشركات الناقلة (الراحلة ، الشرارة ، ليبيا نفط ، خدمات الطرق السريعة).

وأوضح الحاسي أن مدينة سرت تعاني من نقص حاد في مادة البنزين والديزل بسبب إغلاق الطريق ما بين مدينة سرت ومدينة مصراتة، لذلك من الضروري أن تقوم شركة البريقة بتغطية هذا النقص بمدينة سرت لحين حل المشكلة، وفتح الطريق.

وأكد ممثلو شركة الكهرباء أنه يتم الآن تزويد محطات الكفرة والسرير والزويتينة بكميات كبيرة من الديزل لحين بداية تزويدها بالغاز اللازم لتشغيلها، ولتدارك أن نقص قد يحدث، فيما قدمت شركة البريقة بيانا بالكميات التي تم توزيعها من مادة الغاز المنزلي على الموزعين خلال اليومين الماضيين.